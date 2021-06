Sicomércio Volta Redonda informa novo salário do comércio

O Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomercio-VR) informa que o salário do comércio foi reajustado. A alteração entrou em vigor a partir do dia 01/06, absorvendo parte do abandono que vinha sendo pago pelo aditivo feito no ano passado na convenção coletiva referente 01/06/2019 a 01/06/2021. Nessa nova configuração, o valor extra deixou der ser uma bonificação, passando a incorporar o valor do salário-base, conforme previa o acordo firmado, ficando estabelecido o acréscimo de R$ 30,00 para o piso inicial da categoria.

O presidente do sindicato, Jeronimo Santos, alerta aos comerciantes de Volta Redonda sobre a importância de se manterem atualizados quanto às mudanças, incluindo os serviços contábeis que fazem as folhas de pagamento das empresas. “É essencial que o setor comercial esteja regularizado quanto às mudanças para que não sofram qualquer penalização. Lembramos também que a convenção coletiva de 01/06 deste ano está em negociação e esses valores podem passar por nova alteração. Avisaremos assim que tivermos uma resposta final e mais uma vez reforçamos e pedimos que os empresários fiquem atentos ao nosso site e aos veículos de informação”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que, neste momento de pandemia, com a crise econômica, a prioridade tem sido trabalhar para manter os empregos, mas sem prejudicar o trabalhador. “Com as quedas nas vendas, o fechamento do comércio no ano passado, ficou difícil conseguir um reajuste, porque oneraria demais as empresas, temos buscado um equilíbrio tanto para garantir os empregos quanto permitir que as empresas se mantenham em funcionamento”, acrescentou.

Como ficam os valores dos salários a partir de

01/06/2021(referente a data-base de junho de 2020)

1) De R$ 1.295,00 até R$ 1.850,00, a empresa deve somar R$ 30,00;

2) Piso salarial do Comércio em Volta Redonda a partir de 01/06/2021: R$ 1.325,00;

3) Para salário superior a RS 1.851,00 até R$3.000,00, acrescenta-se R$ 50,00;

4) Para quem recebe salário acima de R$3.001,00, soma-se R$ 60,00.

Para mais informações ou dúvidas, entrar em contato em (24) 3347-1330 ou 3347-4570.