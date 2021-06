Carro capota após colisão em Barra Mansa

Um Fiat Uno, capotou na manhã desta sexta-feira, por volta das 8 horas, após colidir com um Corsa, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

O motorista do Uno, morador do bairro Siderlândia, em Volta Redonda, ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço e Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa de Misericórdia. O motorista do Fiat, não ficou ferido.

O trânsito ficou com retenção. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também se encontravam no lugar onde ocorreu o acidente. Foto: Fernando Pedrosa