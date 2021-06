A Secretaria de Saúde, de Barra Mansa, anunciou nesta sexta-feira, mais cinco mortes causadas por Covid-19. A cidade acumula 577 casos desde o início da pandemia.

Conforme o boletim do dia, são 15.282 casos positivos, com 28 pessoas internadas. Os casos suspeitos são 221, com 13 pessoas hospitalizadas.