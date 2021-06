Guarda Municipal recupera placas de trânsito furtadas em Volta Redonda

Material foi encontrado em república de estudantes no Jardim Amália

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperou três placas de sinalização de trânsito que haviam sido furtadas e foram encontradas em uma residência utilizada como república de estudantes no bairro Jardim Amália. De acordo com o comandante da GMVR, João Batista do Reis, a ação ocorreu por conta de denúncia feita à Guarda Municipal.

“A partir do momento que recebeu a denúncia, o Setor de Inteligência foi ao local, conseguiu permissão para entrar e identificou as placas em área próxima à piscina do imóvel”, explicou.

Dentre os envolvidos foram identificados três jovens, oriundos dos municípios fluminenses de Niterói, Valença e Miguel Pereira, que forneceram os nomes de outros moradores que dividem o espaço.

Os envolvidos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro de furto. As placas foram entregues à delegacia para perícia e posterior devolução do patrimônio para a administração municipal. Foto: divulgação Secom/PMVR.