Um jovem, de 24 anos, com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, resistiu a prisão e levou um tiro na cintura, na noite de quinta-feira, na Avenida Randolfo Pena, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul.

Os agentes foram até a casa do homem, acusado de violência doméstica, que ao perceber a presença dos policiais em sua residência pegou uma faca e disse que não se entregaria.

Ainda segundo os agentes, o rapaz ignorou diversos pedidos para que largasse a faca até que, num dado momento, avançou em direção a eles, quando então foi atingido por um disparo.

Com ferimentos, o suspeito foi levado ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde permanece internado sob custódia da Polícia Militar. Ele não corre risco de vida.