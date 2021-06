Evento online, exibido no Facebook, faz parte do projeto Mestres da Poesia

Dando sequência ao projeto “Mestres da Poesia”, o Grêmio Barra-Mansense de Letras lança mais um sarau virtual neste sábado, dia 26. Com apresentação do livro “O nada temperado com orégano”, de Carlos Brunno Silva Barbosa, o público poderá conferir a exibição, em vídeo, que será publicado na página do Facebook do Grebal (www.facebook.com/grebal).

“O nada temperado com orégano” é o nono livro do autor, que define sua obra como um conjunto de “receitas poéticas para um país sem poesia e com crises na receita”. Segundo ele, esta é a oitava publicação de poemas e “de forma lírica e inusitada, misturando poesia com culinária, aborda assuntos e polêmicas indigestas da nossa atualidade e do nosso cotidiano”.

De acordo com o presidente do Grebal, esse projeto tem sido uma alternativa fundamental para dar continuidade às apresentações do Grêmio e garantindo a segurança de todos neste momento de pandemia. “O Sarau Mestres da Poesia desde o início vem criando oportunidades a artistas da região, que se juntam a produção desse evento virtual, para enaltecer a obra apresentada como tema do Sarau”, explicou Paulo Rangel.

Realizado sempre no último sábado de cada mês, o Sarau Mestres da Poesia evidencia obras de autores grebalistas e faz com que ultrapassem os limites de Barra Mansa e região. Uma vez que ao divulgar nas redes sociais, podem ganhar o mundo e exercem a essencial função da arte e da cultura: de chegar a todos os públicos, de forma democrática.

– Para mim, participar desse sarau é um sonho concretizado. Pois tenho apreço enorme pelo Grebal e uma admiração constante por seus magníficos projetos culturais. Sempre que posso e me convidam, busco participar de todos. Minha trajetória poética sempre encontra abrigos gloriosos na sede. Muitos momentos marcantes de minha caminhada literária têm envolvimento direto do Grêmio Barra-Mansense de Letras. E este evento mais recente é mais um destes maravilhosos e inesquecíveis momentos – destacou Carlos Brunno.

O autor considera essa oportunidade como uma “honra imensurável ver meu nono livro-filho homenageado neste formidável sarau, que já homenageou obras de grandes mestres escritores-amigos que admiro muito como Menulfo Nery Bezerra (que teve a participação mais que especial do músico amigo de longa data – liricamente valenciano como eu – Abrahão Lincoln Graciosa Machado) e Marízia Souza Magalhães Assis”, evidenciou.

Na equipe de declamadores, estão: Estélia Meg, Ceminha Guedes, Indieslay Meneguiti, João Pedro Barros e Paulo Rangel, além de uma participação do escritor. Para o apoio técnico, essa realização conta com Cida Dutra e Rita Rangel. Já a atração musical ficou por conta de Ronielle Cândido, num belíssimo acompanhamento de voz e violão, que promete encantar os espectadores.

Carlos Brunno também fez uma análise sobre a importância de fortalecer o cenário cultural neste momento difícil: “Em meio ao marasmo cultural e em uma realidade que parece inclinada ao culto ao ódio e à ignorância, que encaramos diariamente nestes críticos períodos de isolamento social, é muito importante. Chegando a se tornar um serviço sociocultural imprescindível, para a sobrevivência artística e para a resistência pacífica contra a barbárie, que instituições e organizações culturais como o Grebal mantenham viva e atuante a declaração de amor à arte e à cultura, tão renegadas no voraz cotidiano despido de civilidade e carente de poesia”, finalizou o escritor.

*Oportunidade para artistas locais*

Para compor as apresentações, o Grebal está abrindo espaço para que artistas da região apresentem seus trabalhos também. Músicos e artistas plásticos locais podem entrar em contato por WhatsApp (24) 99912-1975 ou e-mail: grebal1975@gmail.com.