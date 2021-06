Pinheiral promove a reabertura da Loja do Artesão

Evento será realizado na antiga Estação, no dia 26 de junho

Visando a comemoração dos 26 anos de Pinheiral, com apoio e incentivo aos artesãos locais, a Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SMECULT), realizará no próximo dia 26 de junho, às 10h, a reabertura da loja do artesão (antiga Estação). O evento terá a participação da “Orquestra Volante na Cidade”, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e o Governo do Estado.

A abertura da Loja do Artesão foi uma das primeiras realizações da gestão do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa e vice-prefeita, Sediene Maia, ainda no ano de 2017, cujo objetivo foi fomentar o artesanato no município. Atualmente Pinheiral possui 61 artesãos cadastrados e a loja é um espaço cedido de forma gratuita para a exposição e venda de produtos para que os turistas e a população, que desejarem obter um produto exclusivo feita pelas artesãs pinheiralenses possuam compra ou um souviner.

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura, Thânia Amorim, a realização da reabertura é um desejo antigo do grupo dos artesãos.

“É com grande satisfação que estaremos reinaugurando a loja do artesão, que foi uma das primeiras ações desde o início da gestão do Prefeito Ednardo Barbosa. Nossas artesãs recebem todo carinho e incentivo à produção de seus produtos. Sempre que possível estão sendo oferecidos cursos, capacitações e idas a eventos e feiras voltadas a este público. Agora, com o retorno da loja, além de venda de produtos, teremos também várias oficinas onde a população poderá aprender a trabalhar com várias técnicas artesanais, de acordo com suas aptidões. Logo estaremos divulgando o acesso aos cursos que serão oferecidos. Para quem quiser fazer parte do nosso grupo de artesãos, basta comparecer na SEMECULT, na sede da prefeitura, de 8h às 17h”, explicou.