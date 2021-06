Policiais civis, sob o comando do delegado titular Dr. Edézio Ramos prenderam na tarde de quarta-feira, um homem apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Açude, em Volta Redonda.

O suspeito foi preso na cidade de Visconde do Rio Branco (MG). Segundo o delegado, ele é apontado também como mandante do assassinato de uma jovem de 19 anos, Júlia Rodrigues, no dia 4 de junho do ano passado, na Avenida Jaraguá, no Retiro.

Segundo o delegado, em princípio a suspeita é de que a jovem teria sido vítima de feminicídio. Em janeiro deste ano, o namorado dele foi preso na cidade de Bom Jardim (MG). Mas, durante investigações, os agentes descobriram que a ordem para que Júlia fosse assassinada partiu do homem localizado ontem. O motivo seriam questões relacionadas ao tráfico de drogas. Contra ele havia quatro mandados de prisão.