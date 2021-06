Polícia Militar apreende drogas em Quatis

Policiais militares do 37º BPM estavam em patrulhamento na noite de quinta-feira quando tiveram a atenção voltada para quatro suspeitos atrás dos vestuários da quadra de grama sintética no local conhecido como “Campo do Terreirão”, na Avenida Georgeth Barbosa Leite, no bairro Jardim Independência, em Quatis.

Os suspeitos fugiram ao perceber a presença da viatura policial. Durante buscas no local, os agentes apreenderam 69 invólucros de maconha. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Porto Real.