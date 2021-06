Um poste caiu em cima de um carro na manhã desta sexta-feira, na Rua Manoel Pereira de Jesus, na Vila Independência, em Barra Mansa. Ninguém sabe o motivo da queda do poste, mas a Light informou que vai ressarcir o dono do veículo que ficou com a parte traseira destruída.

Moradores da localizada ficaram sem energia elétrica. A concessionária enviou uma equipe no local e a energia foi restabelecida após a instalação de outro poste. Foto: Redes sociais