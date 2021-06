Evento acontece das 9h às 13h, na Rua 21, na Vila Santa Cecília, próximo ao Escritório Central. Cães e gatos estarão disponíveis, para tutoria responsável

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) realiza neste domingo, dia 27, mais uma edição do Espaço de Adoção “Família Animal”. O evento acontece das 9h às 13h, na Rua 21, na Vila Santa Cecília, próximo ao Escritório Central. Durante a feira cerca de 15 animais entre cães e gatos, a maioria filhotes, serão colocados à disposição para adoção.

Os animas que estarão no espaço de adoção são provenientes de acumuladores acompanhados pela SMMA.

“Será a chance de você conhecer e adotar seu melhor amigo. Se seu interesse é adotar um cãozinho leve uma coleira com guia, mas se for um gatinho, arrume uma caixa de transporte emprestada para evitar fuga no caminho de casa”, orientou a coordenadora do programa de “Proteção e Bem Estar Animal” da SMMA, Alexsandra Fernandes, responsável pela organização do espaço.

Não serão aceitos outros pets para adoção durante o evento. As ONGs e Protetores de Animais que desejarem doar animais devem procurar a Coordenadoria de Proteção e Bem Estar Animal na SMMA para se cadastrarem e serem orientados sobre as exigências legais para participar do espaço de adoção, já que há o limite de animais a serem disponibilizados nos eventos, em razão do espaço físico.

Segundo a coordenadora do programa de “Proteção e Bem Estar Animal”, os animais que não estiverem castrados terão o procedimento garantido pela Prefeitura. Basta o adotante apresentar cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). O agendamento deve ser feito pelo telefone 3339-4555.

Os interessados na adoção deverão ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

“O tutor deve levar em consideração as características que são importantes para melhor adaptação do animal ao estilo de vida do adotante, como: espécie, idade, porte, sexo, temperamento e ainda se todos os residentes da casa estão de acordo com a adoção. Quem já adotou um animal sabe que nós mudamos a vida deles, mas eles também mudam as nossas vidas para melhor”, ressaltou Alexsandra.

Serviço

Outras informações podem ser obtidas através do telefone: (24) 3350-7123 ou na sede da SMMA, na Rua General Silvio Raulino de Oliveira, nº 139, na Ponte Alta. Foto: Divulgação/Secom PMVR