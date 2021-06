Pacientes de 6 a 18 anos recebem tratamento preventivo e contínuo no diagnóstico da escoliose idiopática; iniciativa é pioneira no país

O projeto “Coluna Reta”, serviço de triagem contínuo de crianças e adolescentes para prevenção e diagnóstico precoce da escoliose idiopática, realizou nesta sexta-feira, dia 25, os primeiros atendimentos clínicos na Policlínica da Cidadania, em Volta Redonda. Foram atendidos nesta primeira fase, pacientes de 6 a 18 anos inscritos nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) Santo Agostinho e Vila Americana.

Mais de 20 consultas gratuitas foram realizadas pelo médico especialista em coluna, Juliano Coelho. O ortopedista, à frente do projeto, destacou que o objetivo do “Coluna Reta” é a prevenção da escoliose, além do tratamento contínuo da população cadastrada.

“No primeiro atendimento clínico ocorre o exame físico, que é rápido, para diagnosticar a escoliose. Quando constatada, a criança ou adolescente é encaminhado para o raio-x panorâmico, dependendo da situação, o paciente será encaminhado para fisioterapia especializada, uso de colete, e nos casos mais graves para cirurgia”, disse, acrescentando que a escoliose idiopática pode ser causada por fator genético, sendo mais comum em meninas.

Mesmo quando a criança ou adolescente não é diagnosticado com a escoliose, o tratamento preventivo continua anualmente. Ana Paula Martins acompanhou o primeiro atendimento do filho Kevin Augusto, de 11 anos.

“Meu filho não foi diagnosticado com escoliose, porém vamos continuar na prevenção, acompanhando o crescimento dele junto ao ortopedista. Esse projeto é fundamental para quem não pode pagar por uma consulta ou tratamento médico especializado”, disse Ana Paula, moradora do Santo Agostinho, que fez o cadastro do filho no Cras do bairro.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, comentou que o projeto “Coluna Reta” é pioneiro no Brasil. “Lançamos um projeto pioneiro, inédito no Brasil, que vai acompanhar crianças e adolescente de 6 a 18 anos na prevenção e tratamento da escoliose. As inscrições acontecem nos Cras. O doutor Juliano faz uma palestra neste espaço e depois abrimos as inscrições para os interessados e encaminhamos para o atendimento”, explicou Munir.

Programação dos primeiros atendimentos clínicos

Os atendimentos clínicos do projeto “Coluna Reta” vão continuar na próxima semana. No dia 2 serão atendidos os inscritos no Cras Retiro e na abordagem realizada na Avenida Amaral Peixoto. Já no dia 9 serão atendidos os inscritos na abordagem feita na Vila Santa Cecília.