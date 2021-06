Volta Redonda avança para bandeira amarela no mapa de risco Covid-19

Município já aplicou quase 150 mil doses de vacina e registrou queda no número de internações na última semana

A última edição do Mapa de Risco da Covid-19 divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), coloca Volta Redonda com bandeira amarela. Com o avanço da vacinação contra a doença, foram aplicadas 147.755, o município registrou queda nos índices de internação em decorrência da Covid-19.

O monitoramento diário da ocupação de leitos, feito pela Vigilância em Saúde de Volta Redonda, mostrou que, em uma semana, as internações em leitos clínicos na Rede SUS do município caíram de 46 para 35%; e os leitos de UTI de 37 para 32%. Na rede privada, a ocupação dos leitos clínicos se manteve em 30% e os leitos de UTI tiveram redução de oito pontos percentuais, passaram de 33 para 25%.

“Entretanto, mesmo com os índices em queda as medidas de prevenção precisam ser mantidas entre a população como o uso de máscara, mesmo nas pessoas já vacinadas, a higienização constante das mãos com álcool 70% (líquido ou gel) e com água e sabão, evitando também as aglomerações”, alerta o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

Devido aos números em redução das ocupações hospitalares, a secretaria estadual reclassificou a região do Médio Paraíba em baixo risco (amarelo) no Mapa de Risco da Covid-19. No geral, o Estado do Rio se mantém em bandeira amarela. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social.

