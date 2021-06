Acidente envolve carro e moto no bairro Retiro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, no entroncamento da Avenida Sávio Gama com a Rua Cabo Verde, na esquina da loja Só Festas, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O veículo que transitava na Sávio Gama no sentido Açude, parou para o carro Ford Fiesta (branco), conduzido por uma mulher, que descia a Rua Cabo Verde tivesse acesso a Avenida Sávio Gama. Um motociclista não percebeu que o veículo estava parado e seguiu batendo de frente com carro que entrava na Sávio Gama.

O motociclista caiu e levantou em seguida. O carro ficou com a frente bastante avariado.