Caminhão bate na mureta da Dutra, em Paracambi

Um caminhão transportando sacos de cimento bateu contra uma encosta na tarde deste sábado no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi. O motorista ficou ferido. Ele foi atendido no local e liberado em seguida. As duas faixas ficaram interditadas no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia, por volta das 20 horas, o trânsito estava seguindo em mão dupla pela pista sentido São Paulo. Com o impacto a carga se espalhou na pista. Funcionários da NovaDutra estiveram no local para o serviço de limpeza.

Ainda de acordo com a NovaDutra, o caminhoneiro sofreu ferimentos leves, foi atendido e liberado no local.