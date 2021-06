Picape Fiat Toro também servirá para auxiliar as equipes de castração e o resgate de animais no município

O Hospital Veterinário Público de Resende ganhou um veículo Fiat Toro, que será destinado ao suporte dos serviços da Saúde Animal do Município. A picape foi entregue oficialmente nesta quinta-feira, dia 24, no Pátio da Prefeitura de Resende. O automóvel destinado à unidade hospitalar veterinária também servirá para auxiliar as equipes de castração e o resgate de animais na cidade.

As chaves da picape foram entregues pelo prefeito Diogo Baleiro Diniz e o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, ao diretor-geral do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, após reunião para o alinhamento de ações desenvolvidas pela unidade, inaugurada em agosto do ano passado.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou que a picape passará por um processo de adaptação, que transformará a carroceria em uma cabine mais adequada às finalidades propostas.

— O objetivo da adaptação da carroceria é garantir proteção aos animais resgatados a serem transportados, além de preservar melhor os materiais carregados. O carro utilitário dará suporte aos trabalhos de logísticas, dentre outras ações desempenhadas pela equipe do Hospital Veterinário. O hospital já possui um veículo Saveiro para o resgate de animais; a nova aquisição vai ajudar neste sentido. A unidade passa por um processo de modernização constante, visando suprir a alta demanda de serviços oferecidos gratuitamente. Diariamente, a média de atendimentos chega a 100 cães e gatos na unidade pioneira na Região Sul Fluminense. Funcionando 24 horas por dia, registra grande fluxo de atendimentos das populações canina e felina. Queremos sempre elevar os serviços da unidade ao mais alto padrão de qualidade, dando toda a assistência necessária aos pets do município, com carinho e atenção merecidos. O desenvolvimento de uma boa política para a Saúde Animal é de extrema importância para o controle de doenças na cidade, entre outras questões – explica, lembrando que as melhorias seguem desde a aquisição de novos equipamentos e mobílias até o melhor planejamento do escalonamento de profissionais para o pleno funcionamento das atividades.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, lembrou alguns avanços já conquistados pela unidade. “Este ano, o Hospital Veterinário já adquiriu dois monitores multiparâmetros, que possibilitam acompanhar o estado de saúde dos animais em procedimentos de anestesia e alguns aspectos fisiológicos. Recentemente, a unidade recebeu mais equipamentos tecnológicos: um secador pedestal; e um bisturi elétrico. Em janeiro deste ano, foram adquiridas oito bombas de infusão, destinadas aos animais internados na hora da administração de medicamentos nas vias venosa, arterial ou esofágica, além de servir para a hidratação. Ainda em 2021, a Prefeitura adquiriu dois armários tipo vitrine, 10 bancos em inox e cinco mesas de atendimento para a unidade, que ajudam a ampliar o armazenamento dos materiais hospitalares e organizar melhor os ambientes. Ainda no início deste ano, o Hospital Veterinário ganhou um analisador bioquímico automático, que permitiu um volume maior de exames por dia. O aparelho de alta tecnologia é responsável por analisar amostras sanguíneas e medir as dosagens de ureia, creatinina, enzimas hepáticas, entre outros parâmetros. No final do ano passado, com o intuito de suprir a demanda do município, o número de veterinários aumentou: de 16 para 22”, frisa.

Recentemente, a unidade implantou uma estação para destilar água. A geração local do material essencial traz, entre muitos benefícios, uma economia para o funcionamento do hospital. A água destilada é fundamental para aparelhos do laboratório de hematologia, além de também estar presente nos processos de esterilização dos materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos da unidade, por meio das autoclaves. Anteriormente, a água destilada era constantemente comprada.

Para o diretor-geral do Hospital Veterinário, Felipe Quinane, os novos aparatos tecnológicos, somados ao atendimento especializado de qualidade e ao automóvel, reforçam toda a estrutura da unidade. “É importante que o Hospital Veterinário acompanhe a evolução de atendimentos, sempre buscando otimizar os serviços e viabilizar melhorias estruturais. No período de agosto de 2020 até o dia 25 de junho de 2021, foram realizados: 23.570 atendimentos; 18.937 exames laboratoriais; 4.079 exames de raio-X; 814 cirurgias; e 2.910 internações de animais domésticos, dentre outros procedimentos”, relembra.