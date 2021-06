Moradores destacam obras feitas pelo Saae de Volta Redonda

Reparos realizados em três bairros visam mais segurança e qualidade de vida para a população

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade com o objetivo de sanar antigos problemas que afetam o abastecimento de água e colocam em risco a estrutura próxima aos imóveis afetados. Recentemente, as equipes concluíram três grandes melhorias nos bairros Conforto, Jardim Europa e São Cristóvão, onde foram realizadas manutenções corretivas para evitar futuros transtornos.

“São problemas que estavam recorrentes e que conseguimos resolver com nossa equipe e baixo investimento, tudo com um planejamento implementado desde o início do ano. Com isso, reduzimos o número de ocorrências, melhoramos a segurança das estruturas e evitamos novos transtornos. É mais qualidade de vida para a população,”, explicou o presidente do Saae-VR, Paul Cesar de Souza, o PC.

No bairro São Cristóvão, moradores da Rua Leopoldina reclamavam que vinham sofrendo com a falta de manutenção da rede de esgoto que passa na parte de trás das residências e que se encontrava em péssimas condições.

De acordo com o Saae-VR, foi feita uma manutenção corretiva com o apoio de retroescavadeira e caminhão. O local passará também por manutenção preventiva a fim de evitar transtornos aos moradores, incluindo uma futura licitação para troca da tubulação.

“Moro no São Cristóvão há uns 30 anos. Depois que unificaram as redes de esgoto, começou a dar vários problemas de estorno de esgoto nas casas, principalmente após chuvas, alagava os cômodos. Nesse ano, consegui falar com o PC e as equipes vieram, foram muito atenciosos, trabalharam e o esgoto parou de retornar agora. Efetivamente estão dando solução para o problema, teve empenho”, afirmou o morador Adalberto Batista dos Santos.

Outro ponto que apresentava problema com esgoto foi identificado na altura do número 01 da Rua 208, no bairro Conforto. Segundo a equipe de manutenção do Saae-VR, no local havia um afundamento de solo há anos e a cada dia estava aumentando. Após acionamento, os técnicos foram ao local e constataram que as redes de esgoto e de águas pluviais estavam quebradas, e o afundamento da via estava aumentando, podendo colocar a residência em risco. As redes foram reparadas e o local foi recapeado.

“Quero agradecer ao pessoal do Saae que esteve aqui e viu que realmente a manilha estava arrebentada, quase embaixo da minha casa. Vieram rapidamente e viram que o problema não era só no sistema de água pluvial, no esgoto também. E tinha uma cratera também, poderia acontecer um acidente”, contou o morador Roberto da Silva Neto.

No bairro Jardim Europa, moradores da Travessa Viena pediam providências para sanar uma umidade na via. As equipes identificaram um vazamento de água e realizaram o reparo da rede de abastecimento e o recapeamento asfáltico, utilizando para o trabalho uma retroescavadeira e um caminhão basculante.

“Estávamos há anos com buraco no asfalto e infiltrando água quase que diariamente. Com isso juntava água na vala e destruía o asfalto. Entrei em contato com o PC, que foi muito atencioso. Enumerei nossos problemas referentes aos serviços do Saae e ele se prontificou imediatamente em nos atender. Todo o trabalho foi muito rápido e eficiente”, elogiou a moradora Leda Maria Junqueira, que é vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim Europa. Fotos: divulgação Secom/PMVR.