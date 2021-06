Policiais rodoviários federais (PRF) foram acionados na noite de sexta-feira, por volta as 20 horas, para verificar uma informação sobre uma colisão ocorrida no retorno, do km 273, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e depararam que a moto Honda CG com placa de Barra Mansa, conduzida por um jovem, de 21 anos, tinha se envolvido no acidente com um automóvel Chevrolet Classic LS, conduzida por um homem, de 33 anos, cujo motorista não ficou ferido. O motociclista foi socorrido em estado grave e levado para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

Os policiais rodoviários federais constataram que o veículo Chevrolet Classic realizava uma manobra de retorno para acessar a Dutra, quando foi atingido pela motocicleta, que seguia no sentido contrário.

Durante fiscalização os agentes verificaram que a moto estava com licenciamento vencido e pneu em mau estado (careca). Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Também foi preenchido o BAT (Boletim de Acidente de Trânsito) e a moto foi removida para o pátio da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.