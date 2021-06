Polícia Militar prende sequestradores de fazendeiro em Resende

Após sequestraram o dono de uma fazenda, de 55 anos, localizada na Estrada Resende à Arapeí (SP) no início da noite de sexta-feira, por volta das 18 horas, dois bandidos, de 34 e 26 anos, de posse do veículo do caseiro, um Fiat Palio (preto) placa LOB-5746 seguiram para a casa da vítima, localizada na Rua Dois, bairro Morada da Colina, em Resende.

No local utilizaram do controle remoto do portão, pertencente à vítima, e entraram na residência, rendendo a esposa, a filha e a empregada. Em seguida já foram dizendo que sabiam onde estava o dinheiro e joias. A vítima, de imediato entregou o que tinha, sendo aproximadamente R$ 6 mil e todas as suas joias. Os marginais disseram ainda que, matariam o marido, caso chamasse os agentes. Por esse motivo, a esposa da vítima esperou um tempo para acionar os agentes.

Os policiais militares foram até a residência da vítima e foram recebidos pela esposa que informou sobre a fazenda localizada na divisa de Resende com Arapeí (SP). Os agentes seguiram para o local informado. Na estrada de acesso a cidade de Arapeí, os agentes depararam com cinco suspeitos e a vítima na caçamba da caminhonete. Os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais que revidaram e os suspeitos foram presos.

A vítima foi resgatada e dois suspeitos foram detidos. Os demais conseguiram fugir por uma área de mata. Com os bandidos foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com 13 munições intactas do mesmo calibre, um revólver calibre 38 marca ROSSI, municiado com cinco munições intactas do mesmo calibre, um simulacro de pistola e a rés furtiva.

O material recuperado foi a quantia de R$ 1.3 mil, um bracelete, uma pulseira, dois anéis, dois pares de brincos e um pingente. A ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Resende. Os dois suspeitos foram presos.