Policiais rodoviários federais (PRF) e o Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) prenderam na tarde de sexta-feira, por volta das 16h30min, um homem conduzindo um veículo Renault/Logan, com placa de Niterói (RJ), na Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em Piraí.

Uma investigação feita pelos policiais militares (P2) dava conta que o veículo estava transportando drogas do Rio de Janeiro para a Região do Sul Fluminense. As equipes da PRF e PM ficaram de prontidão e posicionadas em pontos estratégicos para tentar abordar o veículo.

Por volta dás 16h20, a equipe da 7ª DEL PRF visualizou o veículo passando pelo km 227 da Dutra, no sentido São Paulo. Os agentes partiram em busca do veículo que foi abordado. Ao realizarem revista em seu interior no compartimento atrás do banco traseiro, foram apreendidos 19 pacotes contendo várias trouxinhas de maconha de tamanhos diversos, prontas para venda.

Foi dada voz de prisão ao motorista por tráfico de drogas. O preso informou que pegou a droga no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e estaria levando para Barra do Piraí (RJ). Disse que receberia R$ 1.5 mil pelo transporte da droga. Ele teria afirmado que era a terceira vez que fazia este transporte.

A pesagem total da droga apreendida foi 3,752 kg (três quilos, 752 gramas de maconha).