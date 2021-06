Também participaram do encontro o governador Cláudio Castro e o deputado federal Felício Laterça

A segurança no Estado é um assunto que está sempre em pauta. A quantidade de policiais que tem sido atingido em trabalho virou sinal de alerta e foi um dos assuntos da reunião entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado o governador Cláudio Castro, o deputado federal Felício Laterça e o ministro da justiça Anderson Torres, que aconteceu, ontem (24/06), no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Entre os nossos pedidos: mais equipamentos e viaturas blindadas para diminuir os riscos de mortes dos policiais militares e civis.

– Sabemos do problema de segurança pública enfrentado no nosso Estado. É por isso que estamos unindo forças para conseguir trazer mais sensação de tranquilidade para a população. Para combater a violência e os criminosos, precisamos equipar adequadamente os policiais militares e civis. Fizemos uma solicitação e esperamos que nossas forças de segurança recebam mais equipamentos e viaturas blindadas – explicou Furtado.

Outro fator determinante na luta contra o crime e a violência são os trabalhos de conscientização e prevenção como o projeto Despertar, que vai contar com abordagens pedagógicas sobre os males das drogas a partir de palestras de especialistas no assunto para os alunos da rede estadual de ensino e da Faetec.

– Precisamos evitar que novos bandidos sejam formados na sociedade e a maneira de conseguirmos isso é atuando na prevenção e conscientização. Essa também foi uma solicitação minha, que consigamos colocar mais investimentos nas ações que afastem os jovens das drogas e, consequentemente, do mundo do crime – destacou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

