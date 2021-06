Loja do artesão é inaugurada em Pinheiral

Em Pinheiral, a manhã deste sábado, 26 de junho, foi repleta de muita emoção com a realização de duas inaugurações. Com a presença da ‘Orquestra Volante na Cidade’, com a banda ‘Som Mais Eu’, cedida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), foi reaberta a ‘Loja do Artesão’, na antiga Estação da cidade com a presença da Superintendente de Artes, Thaydara Araújo, representando a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, e o Governador Cláudio Castro, e Moana Martins, responsável pela coordenação do IBME. Logo após, foi a vez de inaugurar o Campo e Sede Social do bairro Parque Maíra, uma demanda há muito solicitada pela comunidade. Os eventos contaram com a participação dos secretários municipais da prefeitura e dos vereadores da Câmara Municipal de Pinheiral, Leonardo Cabral, Cardoso Gugu, Léo Barros, Marco Antônio Pereira e Mário Arthur Franco.

REABERTURA DA LOJA DO ARTESÃO

A abertura da Loja do Artesão foi uma das primeiras realizações da gestão do prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa e da vice-prefeita, Sediene Maia, ainda no ano de 2017, cujo objetivo foi fomentar o artesanato no município. Neste sábado, em homenagem aos 26 anos da cidade, a Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SMECULT), realizou a reabertura da Loja do Artesão, um espaço cedido de forma gratuita para a exposição e venda de produtos para turistas e para a população, contemplando um total de 61 artesãos cadastrados.

Com apoio e incentivo aos artesãos locais, o evento contou com a participação da ‘Orquestra Volante na Cidade’, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e o Governo do Estado, representados por Thaydara Araújo, Superintendente de Artes, e Moana Martins, responsável pela coordenação da banda orquestra ‘Som Mais Eu’, referência no Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME).

O prefeito, Ednardo Barbosa, falou sobre a conquista da reforma da loja e sobre a importância da ação durante o mês de junho.

“Esse mês tem sido muito importante para nós moradores de Pinheiral, um município que tem crescido muito nos últimos anos. Inicialmente, a reforma da Loja do Artesão estava prevista para acontecer junto com a reforma e revitalização da Praça Brasil, mas resolvemos acelerar e incluir o projeto na programação de comemoração aos 26 anos de Pinheiral para que fosse uma forma de homenagear nossos artesãos e a arte da cidade”, afirmou.

A vice-prefeita, Sediene Maia, reafirmou e exaltou a arte local.

“Nós fazemos aniversário e hoje ganhamos de presente um pacote artístico. A reinauguração da Loja do Artesão vai nos trazer um cartão de visitas dos vários artistas que temos em nossa cidade e que estão ganhando um certificado de seu trabalho”, disse a vice-prefeita.

“Estou muito emocionada, pois esse resultado é fruto de múltiplas mãos. Sou grata por toda a equipe e todas as pessoas envolvidas nesse processo, em especial a Deus e ao prefeito, Ednardo Barbosa, e a vice-prefeita, Sediene Maia, líderes que nos inspiram, motivam e impulsionam”, declarou Aline Gouvêa, Secretária da SEMECULT.

“Agradeço a todos os responsáveis por fazer isso tudo acontecer, eu fiz parte da primeira inauguração da Loja do Artesão, então esse é um momento de muita emoção e felicidade, já que mais uma vez podemos levar o trabalho das nossas artesãs para toda a população”, disse Thania Amorim, Diretora da SEMECULT.

Moana Martins, responsável pela coordenação do Instituto Brasileiro de Música e Educação, disse ter sido uma honra participar da solenidade. “Hoje, no Rio de Janeiro, somos mais de 12 mil crianças e jovens vivenciando esse espaço de oportunidade de formação humana e cidadã. É um orgulho e uma honra muito grande estar em Pinheiral neste dia tão importante onde há representação de cultura. Parabenizo ao prefeito, a vice-prefeita, os vereadores e secretários dessa cidade tão linda. Nós queremos mostrar para o mundo inteiro que somos um povo rico, digno, trabalhador e que carrega a diversidade cultural na alma”, concluiu.

Thaydara Araújo, Superintendente de Artes do Estado, declarou apoio a Pinheiral e seus artesãos. “Pude perceber que as pessoas presentes nessa inauguração possuem um amor e carinho muito grande por Pinheiral e por sua cultura. Com certeza reabrir a Loja do Artesão será um benefício enorme para a cidade e para o Estado. Nossas portas estão abertas para fomentar ainda mais a cultura local, um bem tão precioso que temos”, afirmou.

Mário Arthur Franco, vereador e Líder de Governo da Câmara Municipal de Pinheiral, agradeceu a atual gestão e se disponibilizou a ajudar os artesãos pinheiralenses por meio de seu trabalho político. “Agradeço ao prefeito, Ednardo Barbosa, que desde seu primeiro mandato têm dado um apoio muito forte a essa classe. Eu tenho uma artesã dentro de casa e conheço a luta de perto, por isso, aproveito a oportunidade para dizer que meu mandato está à disposição dos artesãos para somar no que for possível”, declarou.

CAMPO E SEDE SOCIAL DO BAIRRO PARQUE MAÍRA

O prefeito, Ednardo Barbosa, entregou à comunidade do Parque Maíra a reforma do campo de futebol e da Sede Social do bairro. Há muito solicitada pela população, a obra incluiu a aplicação de azulejos, piso, emboço, acabamento de paredes e revitalização de telhado na sede social, enquanto o campo recebeu a instalação de alambrados. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, em dia de jogo, o campo, que atende a todo o bairro, chega a receber mais de 150 pessoas, incluindo jogadores e espectadores, e sua reforma era uma demanda muito solicitada pelos moradores locais.

O prefeito Ednardo agradeceu o apoio de todos para a restauração do campo e destacou o papel do seu avô, ex-prefeito de Piraí e Pinheiral, o saudoso Aurelino Barbosa, que teve papel fundamental na criação do bairro Parque Maíra pelo qual cultivava um carinho especial. “O meu avô realmente sempre teve um carinho muito grande com esse bairro. No início do assentamento ele apoiou as famílias que aqui estavam. Já era uma pessoa visionária e enxergava toda essa área como um complexo industrial, e visualizava Pinheiral emancipada. Na época, a prefeitura de Piraí ganhou a reintegração de posse, os moradores daqui iriam para o Roma em Volta Redonda, mas num acordo com a população ele deixou parte dessa área reservada como moradia, o que é hoje o bairro Parque Maíra e a área industrial”, disse.

Ednardo falou sobre as próximas melhorias e o compromisso com a comunidade do bairro Parque Maíra. “Temos o desafio de entregar o ginásio até o fim do ano, já estamos trabalhando com a secretaria de Educação para construir uma quadra dentro do colégio para que tenham atividades diferenciadas do ginásio, essa semana a gente anunciou o asfalto do loteamento novo, além disso, já temos recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Luiz Antônio, para a construção de uma creche própria no bairro. Enfrentamos dificuldades que toda gestão tem, mas temos nos esforçado. Buscamos a perfeição para que todos sejam muito bem acolhidos, seja na educação, na saúde e etc. Temos um compromisso com o bairro Parque Maíra e vamos continuar trabalhando. Gostaria que as coisas fossem mais rápidas, que o dinheiro viesse na mesma proporção que as demandas chegam até a gente, mas temos avançado, porque o compromisso que a gente assume fazemos questão de honrar”, disse o prefeito.

“A minha alegria é imensa de estar aqui hoje, porque eu acredito como professora há muitos anos em Pinheiral, que o esporte é um forte aliado da educação no que diz respeito à disciplina, valores e desenvolvimento das crianças e dos jovens. Esse campo será de muito bom uso no que diz respeito à prática esportiva. Na pandemia nós pudemos perceber a importância do esporte, porque quando parou nós ficamos fragilizados e quando retornou voltamos a ter esperança. Então acredito que podemos vincular sim a prática esportiva com esperança para nossas crianças e jovens. Que todos possam fazer bom uso do campo em benefício da sua saúde e do crescimentos das nossas crianças e jovens”, frisou a vice-prefeita, Sediene Maia.

O vereador Marco Antônio Pereira, o Marquito, presidente da Câmara Municipal, falou sobre a importância da melhoria para a comunidade e a homenagem ao saudoso senhor, Valdir.

“É com muita satisfação que venho aqui fazer parte da inauguração do campo, uma promessa do prefeito que graças a Deus não tem nos decepcionado, já que tudo que tem prometido ele tem cumprido. Os moradores do Parque Maíra mereciam esse campo, que faz essa merecida homenagem ao saudoso senhor Valdir, com quem divide importantes momentos. Uma pessoa que sempre se dedicou ao futebol, sempre ajudou a todos. Eu agradeço de coração prefeito por presentear a comunidade com esse campo”, destacou.

“Agradeço a todos que vieram para participar dessa homenagem e inauguração do campo. Agradeço ao prefeito Ednardo e a vice, Sediene, o vereador Marquito e ao senhor Pantera que me deu essa oportunidade. Meu marido Valdir era apaixonado por esse campo. A bíblia fala sobre a semeadura sobre a semente plantada e aqui nós vemos que plantaram uma semente. Uns semeiam, outros regam e outros acolhem. Agora o Parque Maíra está colhendo essa semeadura que foi feita anos atrás. Muitos sonharam esse sonho junto com o meu marido e essa homenagem é para trazermos essa lembrança, uma esperança gerada para esses meninos. O senhor Aurelino, era apaixonado pelo Parque Maíra, na época falamos com ele: queremos um campo. Ele disse que aqui [Parque Maíra] no futuro acolheria muitas fábricas, já sonhava com isso, e nos orientou a solicitar um terreno à margem do rio e que mandaria as máquinas. E assim foi feito, conseguimos o terreno, as máquinas vieram, aplainaram, começaram a plantar a grama e ganhamos nosso campo. Foi linda a inauguração que trazia muitas novidades para o Parque Maíra. Por isso agradeço por esta homenagem. É motivo de agradecermos. Sonhos foram feitos para sonhar e realizar, os sonhos alimentam a esperança. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar a todos!”, disse a esposa do homenageado Ana Claudia.

“Ficamos muito felizes de estarmos recebendo esse trabalho. Lá atrás o nosso ex-prefeito, o saudoso Aurelino Barbosa, deu o pontapé inicial. Quero agradecer ao senhor prefeito e a vice-prefeita e autoridades presentes, que tenho certeza que se empenharam muito para que chegasse a esse nível”, disse o vice-presidente da associação de moradores do bairro, Ronaldo de Paula dos Anjos.