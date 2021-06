Barra Mansa recebe pela primeira vez a vacina da Janssen

Ao todo, o município recebeu 7.102 doses de vacinas entre Janssen, Pfizer e Coronavac

Neste sábado (26), a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, recebeu pela primeira vez a vacina Johnson & Johnson da Janssen Farmacêutica, sendo 1.420 imunizantes destinados à primeira dose. Nessa mesma remessa, o município recebeu 2.142 doses de Pfizer e 1.420 doses da Coronavac, também destinadas à primeira dose. Já para a segunda dose, foram recebidas 2.120 doses da vacina Coronavac. Ao todo, Barra Mansa recebeu 7.102 doses de vacinas contra o Coronavírus.

As estratégias de vacinação no decorrer da próxima semana estão sendo organizadas neste final de semana pelo secretário de Saúde Doutor Sérgio Gomes e pela coordenação de Imunização do município.

Sérgio Gomes esclareceu como está sendo organizada a imunização no município. “Barra Mansa está sendo um exemplo seguindo as normas técnicas. Outros municípios estão avançando pois provavelmente estão usando vacina destinada à segunda dose, como primeira dose, e nós não iremos fazer esse tipo de coisa, o número de vacinas é proporcional ao número de habitantes. Nós vamos continuar seguindo nosso critério e fazer a vacinação de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Não adianta a ansiedade de avançar na idade utilizando vacinas que seriam para segunda dose, não vamos cometer o erro que outros municípios estão cometendo”, revelou.

O secretário também falou sobre xepa de vacinas e repescagem. “Com as que chegaram, nós vamos avançar com lactantes até 12 meses e primeira dose para pessoas com 52, 51 e 50 anos. Não iremos fazer repescagem até quinta-feira, dia 1º, quando iremos realizar uma repescagem geral e grande. Quanto a xepa, não temos isso no município, porque nós fazemos a vacinação em drive-thru e centralizada no Parque da Cidade, nós não descentralizamos, até mesmo a Pfizer, que exige um lugar fechado e climatizado, sempre fazemos no mesmo lugar, por isso não existem xepas, perdas ou sobras, tudo bate certo cronologicamente”.

Segundo a coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, este tipo de organização vem funcionando muito bem em Barra Mansa. “Tenho muito orgulho de coordenar uma ação que está avançando de forma honesta e com muito foco no trabalho. Vamos continuar trabalhando dia após dia para que todos se vacinem e essa pandemia seja controlada”, concluiu. Fotos: Paulo Dimas