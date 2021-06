Atendimento foi feito para tirar dúvidas em relação ao direito do consumidor e dúvidas jurídicas

A Secretaria de Governo, por meio do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), esteve na manhã deste sábado (26), no condomínio do Minha Casa Minha Vida, no bairro Santa Izabel, a convite da Secretaria Municipal de Habitação, para tirar dúvidas dos moradores em relação ao direito do consumidor e dúvidas jurídicas.

O gerente do Procon de Barra Mansa, Felipe Fonseca, falou sobre a ação. “Esse tipo de situação é importante porque os condôminos costumam ter muitas dúvidas relacionadas ao condomínio e seus direitos e nós conseguimos sanar e mediar relações de conflitos que existem para que todos fiquem satisfeitos no final. É uma iniciativa do prefeito Rodrigo Drable que deve ser parabenizada”, afirmou.

Rafaela Silva, moradora do condomínio, esteve presente no evento e falou sobre a importância. “Muitas coisas que as vezes nós nem imaginamos são esclarecidas nessas reuniões, nós sempre saímos cientes dos nossos deveres e direitos”, concluiu. Fotos: Divulgação