Secretaria de Saúde reforça que população retorne para tomar a segunda dose do antígeno

Nesta segunda-feira (28), a prefeitura de Barra Mansa, através da secretaria de Saúde, está dando sequência ao Plano Municipal de Imunização e vacinando a população contra o coronavírus. Está sendo aplicada pela primeira vez a vacina da Janssen Farmacêutica, juntamente com Coronavac, tendo como público alvo pessoas de 52 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto com ou sem comorbidades e lactantes até 12 meses. Além da segunda dose de AstraZeneca em pessoas agendadas para esta data.

A ação está sendo realizada no Parque da Cidade, em sistema drive-thru e no teatro do Parque, para pedestres. Importante ressaltar que a vacinação desta segunda-feira e dos dias 29 e 30 de junho serão voltadas exclusivamente para os públicos de: 52, 51 e 50 anos, gestantes e lactantes até o 12º mês após o nascimento. Não haverá, sob nenhuma hipótese, vacinação para grupos contemplados anteriormente. Os mesmos serão imunizados na repescagem da próxima quinta-feira, 1º de julho.

A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, falou sobre o andamento da vacinação. “Estamos seguindo todos os protocolos e reservando, com responsabilidade, a segunda dose para aqueles que estão agendados”, revelou, acrescentando que no município tem mais de 1500 pessoas atrasadas com a dose complementar.

– Até hoje, 1.573 munícipes não voltaram ao local da vacinação para completar a imunização com a segunda dose da vacina. O imunizante não possui a eficácia necessária sem a quantidade completa no organismo. É de extrema importância que os vacinados com a primeira dose, voltem para tomar a dose complementar – completou Marlene.

Fotos: Felipe Vieira