Donaldo Antônio Marcondes Júnior, de 24 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça, na madrugada desta segunda-feira, na Rua Genésio Leite, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em Quatis.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou já encontrou a vítima sem vida. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Porto Real.