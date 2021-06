Jovem é assassinado a tiros no bairro Dom Bosco

Um jovem, de 24 anos, foi assassinado por vários tiros na noite de domingo por volta das 22h15min, na Rua Delfim Moreira, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

Policiais foram acionados e já encontraram o corpo do rapaz caído e sem vida. Um homem, de 34 anos, que estava em um bar, ficou ferido e foi socorrido por populares e levado para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital São João Batista.

O perito Jemersson, da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi levado pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda. No local o perito recolheu oito estojos vazios e um projétil de calibre 9 mm.