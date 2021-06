Policiais civis, comandados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam nesta segunda-feira, um dos alvos da operação “Reditus”, realizada no mês de abril deste ano, no condomínio Residencial Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

O objetivo da operação era prender suspeitos de tráfico que estariam expulsando moradores do condomínio para transformar os apartamentos em pontos de venda de drogas.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, onde ficou preso.