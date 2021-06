Polícia Militar prende jovem com arma no bairro Vila Coringa

Os agentes do 28º BPM estavam em patrulhamento quando depararam com um suspeito que demonstrou nervosismo com a presença da viatura policial, no sábado, na Rua Boa Esperança, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

Durante abordagem os agentes apreenderam em sua cintura, um revólver Taurus

calibre 32 (municiado). Foram apreendidos também três munições

intactas e três munições deflagradas. Foi dado voz de prisão e o

suspeito, de 21 anos, foi levado para a Delegacia de Polícia, de

Barra Mansa, onde foi autuado e preso por porte ilegal de arma de

fogo.