A Polícia Militar recebeu informações na noite de domingo, por volta das 20 horas, sobre uma mulher, de 36 anos, negra, trajando camisa preta e calça camuflada praticando o tráfico de drogas Rua Geraldo de Paula, no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local ficaram observando a movimentação típica de tráfico de drogas. Ao ser abordada a mulher confessou estar traficando e retirou de sua meia, três pinos de cocaína, dois sacolés de maconha e R$35. A mulher confessou que tinha acabado de assumir a venda de drogas.

Na casa da suspeita, os policiais apreenderam 65 sacolés de maconha, 43 pinos plásticos com cocaína e R$35. A mulher foi levada junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feita a ocorrência policial.