Prefeitura de Pinheiral homenageia servidores públicos da cidade

Na manhã desta segunda-feira (28), a Prefeitura Municipal de Pinheiral realizou uma homenagem aos funcionários mais antigos das secretarias de educação, saúde, finanças, administração, governo e serviços públicos em alusão ao aniversário de 26 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorado em 13 de junho. O prefeito, Ednardo Barbosa, junto com a vice-prefeita, Sediene Maia e os secretários municipais de Educação, Fernando Cabral, de Saúde, Everton Alvin, e de Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, participaram do evento que aconteceu no auditório do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira. No total, 26 funcionários foram homenageados.

“Queria agradecer a participação dos servidores que vem contribuindo ao longo desses 26 anos do município. Eu, a nossa vice-prefeita, Sediene Maia, e os secretários, estamos aqui para agradecer a contribuição e colaboração de todos para o crescimento de Pinheiral. Parabéns por todo esforço e trabalho que tem sido realizado em prol do nosso município”, destacou o prefeito Enardo Barbosa.

A vice-prefeita, Sediene Maia, falou sobre a relevância do trabalho e dedicação dos funcionários públicos para o desenvolvimento da cidade. “Tudo que temos hoje vem sendo construído há anos. O presente do sucesso significa que alguém lá atrás começou esse trabalho, e a jornada do servidor público não é nada fácil. Estamos aqui para servir a população com as melhores intenções. Se hoje nós conseguimos chegar em um momento em que Pinheiral avançou, foi pelo trabalho de cada um que passou e já se aposentou. Não tenho palavras que possam representar o sentimento de gratidão por cada servidor que colaborou na construção de Pinheiral”, concluiu a vice-prefeita.

O Secretário Municipal de Educação, Fernando Cabral, falou da importância de reconhecer o trabalho realizado pelos profissionais da rede.

“Estamos realizando essa homenagem aos servidores como uma forma de valorizar e reconhecer seus trabalhos realizados ao longo de muitos anos à frente das secretarias. Agradeço pelos serviços prestados e desejo a todos muito sucesso”, disse Fernando Cabral, secretário de Educação.