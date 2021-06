Calendário começa nesta terça-feira, dia 29 de junho, e segue até sexta-feira, dia 2 de julho, com etapas em postos de saúde e no drive-thru

A Prefeitura de Resende, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, segue empenhada no enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). O governo municipal montou mais um esquema especial para a execução do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 para esta semana. O calendário, que começa nesta terça-feira, dia 29 de junho, vai até sexta-feira, dia 2 de julho, com etapas em postos de saúde do município e pelo sistema drive-thru na Área de Exposições. Quem possui cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF) será vacinado nas unidades de saúde, sem necessidade de agendamento prévio. Já as pessoas que estão fora da área de cobertura da ESF deverão comparecer à Área de Exposições, na data e hora marcadas, a partir da confirmação por ligação telefônica do cadastro feito no site institucional da Prefeitura (www.resende.rj.gov.br).

Na terça, quarta e quinta-feira, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, respectivamente, das 8h ao meio-dia, os postos de saúde estarão disponíveis para a vacinação da população geral de 43 e 44 anos de idade, além dos remanescentes. Estas pessoas são cobertas pela Estratégia Saúde da Família. Este grupo receberá a primeira dose do imunizante anticovid na unidade de saúde de sua referência. Este público-alvo, que não precisa de agendamento, deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

No mesmo período, de terça a quinta-feira, 29 de junho a 1º de julho, os postos de saúde também vacinarão as gestantes e as puérperas (45 dias pós-parto) com e sem comorbidade, além de lactantes (de 46 dias até 12 meses). Seguindo novas recomendações da Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro, as gestantes e puérperas com e sem comorbidade só poderão ser vacinadas a partir de prescrição médica após avaliação individualizada de risco-benefício. Vale destacar que as gestantes e as puérperas que ainda não tenham sido vacinadas devem apresentar laudo médico para a administração das vacinas Sinovac/Butantan (Coronavac) ou Pfizer/Wyeth, além de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Estas mulheres deverão se dirigir à unidade de saúde (posto) mais próxima de sua casa, nos dias de vacinação divulgados pela Prefeitura, entre 8h e meio-dia.

Já as lactantes, que não possuem contraindicação para a vacinação contra a Covid-19, nem necessidade de interrupção do aleitamento materno, deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento do(a) filho(a).

Na sexta-feira, dia 2 de julho, haverá drive-thru para dois públicos diferentes, que não são cobertos pela Estratégia Saúde da Família, na Área de Exposições. Das 9h às 13h, serão imunizados idosos acima de 60 anos com a segunda dose da vacina AstraZeneca/Oxford. Para a segunda dose, a população não precisa esperar o agendamento, basta comparecer no mesmo horário agendado para a administração da primeira dose. Estas pessoas receberam a primeira dose no dia 10 de abril. Das 13h30 às 16h30, a população geral com 40 anos de idade ou mais será vacinada com a primeira dose anticovid. Este grupo da primeira dose deve aguardar a confirmação da Secretaria Municipal de Saúde por ligação telefônica, após a efetivação do cadastro, para comparecimento à Área de Exposições. Todos devem estar munidos de documento de identidade, CPF e comprovante de residência no drive.

O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, destacou que a organização do novo cronograma foi possível a partir de planejamento responsável, levando-se em consideração a chegada de mais doses no último final de semana.

— O município de Resende vem avançando contra a doença, que tem alta taxa de mortalidade no mundo. Neste sábado, dia 26, a Prefeitura recebeu um lote com 3.820 doses de imunizantes contra o novo coronavírus, distribuído pelo Ministério da Saúde. As vacinas anticovid foram entregues em Barra Mansa, sendo recebidas por uma equipe da Secretaria de Saúde de Resende. As vacinas serão aplicadas de acordo com o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19, respeitando os critérios definidos pelo governo federal. Resende já atingiu mais de 50% da população vacinável com a primeira dose aplicada; também ganhou destaque como um dos primeiros municípios do País a imunizar os profissionais da Educação (da Educação Infantil ao Ensino Superior), no mês de abril. De forma consciente e segura, vamos progredindo no processo de imunização da nossa cidade – lembra, frisando que, mesmo após a imunização, todos devem continuar seguindo os protocolos de segurança sanitária para se proteger, tais como: uso de máscaras de proteção; higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%; e distanciamento social adequado.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, explicou como funciona o acesso ao processo de vacinação no município. “O cadastro no site institucional da Prefeitura de Resende continua aberto para a população geral a partir de 40 anos, que reside fora da área de cobertura da ESF. Vale informar que a resposta do cadastro com o agendamento para a imunização contra a Covid-19 deve ser aguardada, relembrando que a confirmação não ocorre de imediato em razão da relação de pessoas com a faixa etária existente e o número de doses da vacina disponibilizadas, gradualmente, pelo governo federal. As pessoas com menos de 40 anos de idade devem aguardar a abertura do cadastro para a faixa etária correspondente. Já os moradores, que possuem cobertura da Estratégia Saúde da Família, não precisam se cadastrar. Este público deve esperar a divulgação da sua faixa etária para se dirigir ao posto de saúde”, reforça.