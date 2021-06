Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizaram nesta terça-feira, a operação “Fraude na Bomba” para cumprir mandados de busca e apreensão em escritórios de empresas investigadas por instalar microchips em bombas de gasolina para fraudar o consumidor.

Segundo as investigações, por meio do golpe, os veículos deixavam de abastecer entre 7% e 15% do valor mostrado, lesando os clientes.

Um dos empresários alvos da ação é conhecido como “71” ou “Rei do Chip”. Ele e seu filho são sócios de uma empresa de informática especializada na fabricação e instalação de chips para adulterar bombas de combustíveis. Por meio do golpe, os acusados aumentavam o lucro do posto e, também, praticavam outros delitos, como sonegação fiscal e crime contra as relações de consumo.

A investigação apontou, ainda, que o lucro dos empresários com a instalação desse mecanismo possibilitou a compra de carros de luxo e que os mesmos entrassem no ramo dos postos de combustíveis. Eles teriam comprado postos em Irajá, na Zona Norte da capital; em Resende, no Sul Fluminense; e Angra dos Reis, Região da Costa Verde. Os dois chegaram a negociar um posto no valor de R$ 1,8 milhão.

Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, o objetivo é obter novas provas que apontem o envolvimento dos investigados e a participação de postos envolvidos nesse esquema criminoso.