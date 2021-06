Policiais militares apreenderam no início da noite de segunda-feira, cocaína e maconha na Rua Frutuoso Costa e Silva, no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde foram apreendidos 22 pinos de cocaína e 99 sacolés de maconha. As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Ninguém foi preso. Foto: Polícia Militar