Kits do projeto começaram a ser entregues nas escolas do município

Na manhã desta terça-feira (29), a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, foi até a Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable, no distrito de Amparo, para realizar a entrega do kit do projeto Educação Sanitária aos professores. O material consiste em uma bolsa com apostilas didáticas sobre temas relevantes para a vida no campo, como febre aftosa, raiva, brucelose, tuberculose, alimentos seguros, teníase, agrotóxicos e destino das embalagens.

O intuito é esclarecer os principais aspectos socioeconômicos das doenças, seus sinais clínicos, transmissão, riscos, manejo na vacinação dos animais, prejuízos e prevenção, higidez dos alimentos e a importância do uso correto dos agrotóxicos e destino das embalagens em prol do meio ambiente e da saúde coletiva, de forma lúdica e integrada com outros temas do currículo infantil.

Os professores passam a inserir os temas para os alunos nas disciplinas ministradas a partir do recebimento do kit. Todo material didático é disponibilizado pela Secretaria Estadual de Agricultura. No fim do ano letivo, alunos e professores receberão um certificado de participação.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, essa ação é de extrema importância para crianças que estão crescendo no meio rural. “É um avanço muito forte e nós temos que agradecer o Estado por ter promovido essa questão, assim como as escolas, professores e diretores que participaram. É uma oportunidade para as crianças da zona rural, pois elas convivem nesse meio e muitas vezes esses assuntos passam despercebidos. Gostaria de agradecer também ao secretário de Educação Marcus Barros pela parceria, porque isso só acontece se tivermos pessoas comprometidas com a transformação das crianças, pois elas são o futuro”, afirmou.

Marcos Alexandre da Silva, engenheiro agrônomo do Estado, esteve presente na entrega dos kits à escola. “Hoje eles receberam os kits com as apostilas, no qual a professora vai trabalhar os temas e apresentar os resultados depois. Nós vamos acompanhar e dar todo o apoio. Esse projeto é muito importante”.

O diretor da escola, Douglas Toledo, falou com alegria sobre o projeto. “Fomos convidados para participar das formações e aceitamos com muito prazer. Nós entendemos que essa temática é importante para os alunos, tanto os que ficarão no campo futuramente, trabalhando como produtores rurais, quanto aqueles que vão para a cidade difundir essa ideia”, concluiu.

Nos dias 17 e 18 de maio, a Coordenação Setorial de Educação Sanitária do Estado realizou uma capacitação para professores do ensino fundamental de áreas rurais, para que possam implantar e implementar o projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais. A capacitação foi feita de forma on-line com os municípios de Areal, Angra dos Reis, Rio Bonito, Silva Jardim, Barra Mansa, Quatis, Resende, Itatiaia, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra e suas Secretarias Municipais de Educação e Agricultura, através da aplicação do kit de material educativo. Fotos: Felipe Vieira