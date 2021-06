Prefeitura de Paraty fecha convênio com o Detro

A Prefeitura Municipal de Paraty através de sua Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, efetivou na segunda-feira, o Convênio de Cooperação com o Detro (Departamento Estadual de Transportes Rodoviários) como objetivo de iniciar o esvaziamento do Depósito Municipal e Elaboração de Operações Conjuntas para Combate do Transporte Coletivo Ilegal na Região.

A reunião ocorreu com o presidente do Detro, Sérgio Figueiró, que aprovou a parceria. O prefeito Luciano Vidal e o procurador Geral, se empenharam bastante para que a parceria fosse efetivada.