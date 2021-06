A Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) efetuou o pagamento dos salários dos servidores públicos de Volta Redonda – ativos e inativos – para esta quarta-feira, dia 30. De acordo com a secretaria, a folha de pagamento está sendo pago na data estabelecida pelo prefeito Antonio Francisco Neto. Na gestão passada os pagamentos haviam sido transferidos para o quinto dia útil do mês. No entanto, mesmo assim, no ano passado os pagamentos chegaram a ser parcelados. Pior: foram deixados sem pagar metade de novembro, dezembro e o décimo terceiro.

Em seis meses do atual governo, a situação mudou radicalmente. Mesmo ainda com muitas dificuldades, a Secretaria de Fazenda está se organizando para pagar o salário em dia dos servidores e vem cumprindo os compromissos com a categoria desde janeiro. Além disso, colocou os salários atrasados em dia para todos os servidores concursados e aposentados.

Esse era um compromisso assumido pelo atual governo municipal ainda no primeiro dia do ano, conforme destacou o secretário municipal de Fazenda, Erick Higino.

“Nós da Secretaria de Fazenda estamos desenvolvendo um trabalho de reestruturação das finanças do município, o cenário ainda é complexo. Quando assumimos em janeiro deste ano encontramos os cofres públicos desajustados. O grande desafio inicial era dimensionar o problema, feito isso nós tivemos uma noção do desafio. Começamos a traçar um plano priorizando algumas ações. Dentro dessa ação prioritária fazer o ajuste com os nossos servidores estava no topo da lista, sobretudo dos aposentados (inativos), sendo uma diretriz que o prefeito priorizou desde o primeiro momento”, disse o secretário.

Os servidores públicos estavam com três pagamentos em atraso referente aos meses de novembro, dezembro, incluindo o décimo terceiro salário, do ano passado. O atual governo assumiu a prefeitura em meio às ameaças de paralisação dos servidores devido aos atrasos, comprometendo os serviços essenciais. Erick mencionou que os pagamentos foram totalmente acertados recentemente, devolvendo a estabilidade financeira aos servidores. Além disso, restabeleceu uma relação de confiança entre o atual governo e fornecedores.

“O prefeito foi muito corajoso em priorizar os aposentados primeiramente e nós concordamos. O acerto do décimo terceiro salário dos aposentados foi feito antes da data, assim como o acerto dos salários atrasos dos servidores. A mudança da data para o último dia de cada mês, uma característica do governo Neto, devolveu a segurança financeira para os servidores dando oportunidade de se organizarem com os seus compromissos”, comentou.

Retorno para a população

Com a reorganização financeira da Secretaria Municipal de Fazenda, Volta Redonda está começando a colher os frutos da boa administração. A prefeitura iniciou projetos em melhoria da cidade como da iluminação pública, que vai trocar as lâmpadas atuais por led. O projeto já foi iniciado pelos centros comerciais sendo expandido em breve para os bairros.

Outro investimento que a população irá receber é o retorno das cirurgias eletivas de catarata, previstas para serem iniciadas no mês de aniversario da cidade, no dia 05 de julho. Erick Higino ainda comentou sobre o projeto de asfalto que vai contemplar toda a cidade.

Mas mesmo diante de boas expectativas de futuro, o secretário frisou a prefeitura ainda vive as turbulências das quedas em arrecadação em decorrência da pandemia.

“Ainda temos dificuldade em arrecadação, o nosso grande desafio é acertar os débitos. Herdamos uma prefeitura com muitos pagamentos em aberto desde os fornecedores até os servidores. O nosso plano principal é acertar todos os débitos e colocar a prefeitura em uma condição de saúde financeira e administrativa. Estamos caminhando para isso”, disse.

Erick comentou que Volta Redonda esta voltando a ser vista como uma cidade para se investir. O secretário citou que empresários e comerciantes além de investidores estão confiantes com a administração municipal.

“Somos otimistas vemos um reaquecimento da economia e o restabelecimento da confiança na cidade sob a administração do prefeito Neto. Economia é confiança, a partir do momento que o empreendedor ou o investidor vêem uma conjuntura favorável há o investimento. É isso que nós temos observado só que não podemos desconsiderar que ainda estamos numa pandemia que comprometeu muito os negócios e ainda estamos em meio aos efeitos desse cenário pandêmico” finalizou o secretário de Fazenda.