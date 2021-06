Smac aderiu ao Acessuas – Trabalho, programa do governo federal, e vai realizar os encontros em quatro unidades de CRAS

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), aderiu ao Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas – Trabalho), que prevê a realização de oficinas de orientações para ingressar no mercado de trabalho. O público-alvo é formado por pessoas entre 14 e 59 anos inscritas no Cadastro Único e recebem Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

De acordo com o secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, esta é mais uma ação da prefeitura para facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho. “Principalmente, neste momento de pandemia, quando muitas vagas de emprego foram fechadas, a capacitação se tornou ainda mais importante”, disse, lembrando que a secretaria já retomou as oficinas de inclusão produtiva nos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

As oficinas de orientação para o mundo do trabalho também serão realizadas nos CRAS. As unidades dos bairros Belo Horizonte, Retiro, Dom Bosco e Três Poços vão receber os interessados. As oficinas terão duas horas de duração, uma vez por semana, totalizando oito encontros por turma, entre os dias seis de julho e 26 de agosto. Cada turma terá 25 participantes.

As inscrições podem ser feitas no CRAS mais próximo da residência do interessado até a próxima quarta-feira, dia 30. Os telefones para mais informações são (24) 3339-2326 e (24) 3339-9569.

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, explicou que diversos profissionais serão convidados para mediar as oficinas. “Serão abordados assuntos como criar um currículo direcionado para a vaga que almeja; além de promover troca de experiências entre os participantes e profissionais mediadores”, afirmou.