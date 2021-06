Entre os itens inspecionados durante a ação, estavam os elevadores destinados aos cadeirantes

A recém criada secretaria municipal da Pessoa com Deficiência acompanhou o trabalho de vistoria nos ônibus que circulam na cidade, que já é feita diariamente pela Secretaria municipal Transporte Urbano (STMU). A ação aconteceu na manhã dessa terça-feira, dia 29, no bairro Jardim Ponte Alta. A vistoria foi feita em 26 ônibus da frota. Desse total, três estavam com itens de acessibilidade sem condições de uso.

Além de verificarem as condições dos elevadores destinados aos cadeirantes, os vistoriadores inspecionaram também o funcionamento de itens de segurança como as luzes internas e externas dos veículos, estado de conservação dos pneus, lataria, freios, portas e janelas, além da data de validade dos extintores, entre outros pontos.

Os veículos com os equipamentos inadequados foram recolhidos para a garagem das empresas para a substituição desses itens de segurança. Eles deverão passar por uma nova vistoria antes de serem colocados em circulação novamente.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Pastor Washington Uchoa, ressaltou que a ação faz parte das metas da administração municipal de tornar a cidade mais inclusiva.

“Não podemos permitir que as pessoas sejam impedidas de utilizar o transporte porque o equipamento de acessibilidade está danificado. Nosso objetivo é fazer com que Volta Redonda seja uma cidade com acessibidade para todos. Vamos realizar ações pontuais para que isso aconteça. Estamos fazendo isso pouco a pouco. O próximo passo será nas escolas da rede municipal”, disse o secretário.