Volta Redonda retoma projeto ‘Mulheres: Mãos à Obra’ em agosto

Capacitação na área de construção civil terá cinco cursos gratuitos

Em reunião realizada no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, na manhã desta terça-feira, dia 29, com a presença de equipes da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), ficou acertada a retomada do projeto ‘Mulheres: Mãos à Obra’, lançado em 2011. Através de parceria entre a Smidh e a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), o objetivo é oferecer cinco cursos gratuitos na área de construção civil para mulheres.

“Estamos resgatando importantes projetos para a população e esse, além de valorizar, vai ampliar as oportunidades para as mulheres ingressarem no mercado de trabalho”, afirmou o prefeito Neto.

Serão disponibilizados cursos profissionalizantes geridos pelo Centro de Qualificação Profissional Aristides de Souza Moreira (CQP): pedreiro, eletricista predial, bombeiro hidráulico, acabamento e revestimento predial, e pintura. O primeiro treinamento será o de pedreiro, com previsão de início para agosto, e cada curso dura aproximadamente três meses, com certificação emitida pela Fevre.

As participantes receberão vale-transporte e material e uma aula inaugural está prevista para o dia 16 de julho, véspera do aniversário da cidade. De acordo com a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim, o projeto já qualificou 80 mulheres durante mandato anterior do prefeito Neto.

“Queremos levar a essas mulheres, a possibilidade de ter um rendimento mais rápido. Como a secretaria é de políticas públicas, a ideia é fazer essa política pública de igualdade de gênero. Dar autonomia, empoderar, elevar a autoestima da mulher”, explicou a secretária, acrescentando que as informações referentes às inscrições para participar do ‘Mulheres: Mãos à Obra’ serão divulgadas em breve. Fotos: divulgação Secom/PMVR.