Biólogo visita a Pedreira Voldac

O educador Fernando Moura, biólogo, consultor especialista em botânica, regeneração florestal e agricultura sustentável esteve no final de semana fazendo sua primeira visita técnica à Pedreira da Voldac, em Volta Redonda.

O trabalho de campo foi acompanhado por Fernando Pinto e Michel Bastos, pesquisadores da coordenação ambiental do MEP.

“Entrar em um ambiente cercado pela cidade símbolo de desenvolvimento ‘agressivo e intenso’, marcado por uma das maiores indústria da América Latina, e ver um espaço protegido, parece mais uma ‘ilha’ deslocada. É como se entrássemos em um ambiente paralelo”, Comentou Fernando, diante do paredão rochoso de mais de 30 metros de altura.

Fernando, acrescentou ainda. “A riqueza de fauna e flora, do pouco que analisei é fantástica! É fundamental conservar o espaço. O local guarda potencialidades incríveis”, destacou Moura, no momento em que admirava a coruja gigante, Jacurutu, raríssima no Brasil.

O botânico fez questão de registrar plantas de uso tradicional como o mastruz, pariparoba, wassabi, figueiras, canelas, entre outras, raras de encontrar em área urbana.

Diante do interesse e visão acadêmica do especialista, Fernando Pinto, doutor em ecologia, coordenador da equipe ambiental do MEP, solicitou ao Fernando Moura, que colaborasse com a equipe para incorporar ao Projeto Mona, elementos ligados à área de botânica e ecologia florestal.