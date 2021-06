CSN anuncia acordo para aquisição da Elizabeth Cimentos 

A siderúrgica CSN (CSNA3) informou nesta quarta-feira, 30, que a CSN Cimentos, companhia fechada controlada pela CSN e que concentra as operações de fabricação e comercialização de cimento do grupo, celebrou em 29 de junho, contrato por meio do qual pretende adquirir o controle da Elizabeth Cimentos e da Elizabeth Mineração, uma das plantas mais modernas do país, com atuação relevante na região Nordeste, em especial na Paraíba e Pernambuco.

O negócio, que foi avaliado em R$ 1,08 bilhão, envolve pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas.

O fechamento da operação está sujeito a condições precedentes usuais em operações desta natureza, inclusive a aprovação por parte das autoridades concorrenciais.

“A aquisição das sociedades acima mencionadas adiciona uma capacidade produtiva para a CSN Cimentos de 1,3 milhões de toneladas por ano (MTPA) através de equipamentos modernos, além de substanciais reservas de calcário de alta qualidade”, afirmou a siderúrgica em um fato relevante.

Ainda de acordo com o documento, são esperadas relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão da base de clientes.

“Este movimento se insere na estratégia de expansão da CSN Cimentos em meio à recuperação do consumo de cimento no Brasil, demonstrando a capacidade da empresa de assumir papel de destaque na consolidação do setor”, destacou a CSN.

Com o fechamento da operação, a CSN Cimentos passará a ter uma capacidade total de 6,0MTPA e presença cada vez mais abrangente no território nacional como um produtor relevante e de baixo custo.