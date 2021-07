Polícia Militar prende suspeito de tráfico no bairro Getúlio Vargas

Policiais militares prenderam na noite de terça-feira, depois de uma perseguição, um jovem, de 19 anos, na Rua José Fagundes Pinto, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Policiais estavam em patrulhamento quando perceberam suspeitos dentro de um Vectra.

Ao tentar a abordagem, vários suspeitos fugiram, mas conseguiram deter um deles, usando uma roupa camuflada, semelhante à utilizada por policiais do Bope (Batalhão de Operações Especiais) em ações em matas fechadas.

Policiais civis vão investigar a informação dada pelos policiais militares que o preso pode estar envolvido no planejamento de homicídios em Barra Mansa e que seria um dos gerentes do tráfico no Getúlio Vargas.