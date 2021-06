Policiais militares apreendem drogas em Piraí

Agentes do 10º BPM (Barra do Piraí), situado no bairro Cacaria, receberam informações na tarde de terça-feira, por volta das 14 horas, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticada em uma casa situada na Rua Campinho, no bairro Sossego, Piraí.

A informação dava conta que os suspeitos estariam armados. Os agentes foram até o local e fizeram o cerco. Um dos suspeitos descartou um pino de cocaína, para evitar o flagrante. Os agentes entraram na residência e apreenderam em cima do guarda-roupas uma bolsa contendo 45 pinos de pó branco.

Dois suspeitos saíram da casa e foram abordados em frente a casa deles. Eles disseram que teriam pego uma carga de 10 pinos para vender e levaram os agentes até o local onde haviam escondido os pinos. Foi necessário o uso de algema. Levados para a Delegacia de Polícia, os cinco suspeitos permaneceram detidos.

Foram apreendidos 48 pinos contendo pó branco, dois aparelhos de telefone e R$32.