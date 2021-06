Saae-VR entrega mais duas melhorias em redes de esgoto

Obras aconteceram nos bairros Água Limpa e Santa Rita do Zarur

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) entregou neste mês mais duas obras de melhorias em redes de esgoto da cidade. As intervenções aconteceram nos bairros Água Limpa e Santa Rita do Zarur, e fazem parte de uma série de obras que a autarquia municipal vem realizando durante esses primeiros seis meses do governo do prefeito Antonio Francisco Neto.

“Nesse primeiro semestre já conseguimos reduzir significativamente o número de ocorrências, trabalhando com planejamento e realizando obras de baixo custo, com recursos próprios. Isso previne novos transtornos e melhora o dia a dia dos moradores”, afirmou o presidente do Saae-VR, Paulo Cesar de Souza, o PC.

No bairro Água Limpa, foi feita uma expansão da rede de esgoto na Rua Crisântemos, altura do número 258, criando uma extensão de 45 metros de tubulação. De acordo com as equipes técnicas do Saae-VR, houve rompimento na rede de esgoto e o consequente vazamento sob as casas dos moradores, inclusive com risco de erosão do solo e problemas estruturais das residências.

Problema parecido foi identificado próximo ao número 4,860 da Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Santa Rita do Zarur. No local também foi feito desvio do fluxo de esgoto (construção de 25 metros de rede) que estava passando sob as casas e trazendo transtornos aos moradores.

Mais obras – Ainda neste mês de junho, o Saae-VR também entregou outras três importantes obras, sendo duas delas para sanar problemas relacionados a redes de esgoto.

No bairro São Cristóvão, foi feita uma manutenção corretiva na rede da Rua Leopoldina, que estava em péssimas condições e passava atrás das residências. No Conforto, havia um afundamento de solo na Rua 208 e as redes de esgoto e de água estavam quebradas. Os reparos foram feitos e a via recapeada.

No bairro Jardim Europa, as equipes repararam um vazamento na rede de água e recapearam o asfalto da Travessa Viena, onde o problema na tubulação provocava umidade na via e danificava o solo. Fotos: divulgação Secom/PMVR.