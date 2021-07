Programa da prefeitura atua no combate à fome, ajudando instituições beneficentes que fornecem comida à população carente

O Banco de Alimentos de Volta Redonda, programa municipal de segurança alimentar, comemora os resultados alcançados nos últimos seis meses. Cerca de 70 toneladas de alimentos foram doadas às 26 instituições beneficentes que fornecem comida à população carente somente neste ano. A ajuda se tornou ainda mais importante por conta da queda na renda familiar, consequência da pandemia da Covid-19.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, afirma que o Banco de Alimentos é um instrumento de combate à fome. “Por meio do programa, a população carente de Volta Redonda tem acesso a alimentos saudáveis que impactam de forma positiva na saúde das pessoas. Garantir segurança alimentar é uma ação de prevenção à saúde”, disse.

O Banco de Alimentos atua em parceria com supermercados, hortifrutigranjeiros e agricultores da região, buscando alimentos que não foram vendidos e estão em bom estado. Diariamente, esses alimentos são recolhidos e levados à sede do programa para seleção, higienização e distribuição. Primeiro, é feita a seleção dos alimentos, que são inseridos em solução clorada. Após enxágue com água corrente, são mantidos sob refrigeração até a doação.

Todo processo tem a supervisão de uma nutricionista, que fiscaliza a parte técnica e avalia o estado dos alimentos.

O programa conta com sete supermercados parceiros, além da Cooperativa de Produtores de Santa Rita de Cássia e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Ministério da Cidadania, retomado em fevereiro deste ano, que disponibiliza recursos para a compra da produção de agricultores familiares, de todo o estado.

Por meio deste programa, a cada 15 dias, a equipe da prefeitura vai ao Ceasa Irajá, no município do Rio, buscar em torno de uma tonelada a uma tonelada e meia de hortifrutigranjeiros.

Os interessados em participar como parceiros do programa podem entrar em contato pelo telefone (24) 3339-9186. O parceiro fica isento de qualquer responsabilidade a partir do momento que faz a doação. A equipe do banco vai até o local buscar os alimentos e passa a ser responsável pela qualidade do que vai repassar para a população.

Entre os locais beneficiados pelo Banco de Alimentos, estão as instituições de longa permanência para idosos, casas de recuperação de dependentes químicos, creches e instituições religiosas cadastradas no Conselho de Segurança Alimentar de Volta Redonda (Comsea).