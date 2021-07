O parecer apresentado foi aprovado na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado e segue para as Comissões de Finanças e Tributações e de Constituição e Justiça

Por considerar injusto os policiais e bombeiros militares, ao se aposentarem por invalidez provocada por acidentes e lesões no desempenho da função, terem descontos elevados por parte do INSS, o deputado federal Delegado Antonio Furtado apresentou parecer favorável ao Projeto de Lei 3024/2021, aprovado na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado.

– Estamos falando de profissionais que dedicaram suas carreiras a proteger e salvar a vida de outras pessoas e, por algum motivo, durante o desempenho das funções, tiveram acidentes ou atos de violência que provocaram limitação física para desempenhar as atividades para a qual foram preparados. O correto é que recebam uma compensação à limitação adquirida e consigam arcar com os custos do tratamento. Por isso o meu parecer favorável a esse projeto. Temos que dar dignidade a quem coloca a própria vida em risco pelos outros – afirmou o parlamentar.

Com a medida, o valor excedente ao teto do INSS para a aposentadoria não teria o desconto da alíquota. De acordo com levantamento e estudos realizados pela Comissão, o valor pode variar de R$1mil a R$1,5mil de descontos nos salários desses militares afastados por invalidez.

– Permitir que policias e bombeiros militares de todo o Brasil, vitimados em trabalho, tenham redução de alíquota de INSS é uma maneira do estado promover reparação pelo dano causado pela função. Com esse projeto, vamos garantir entre R$1 mil a R$1,5 mil a mais nos salários dos servidores aposentados que deixarão de ser descontados – explicou o parlamentar.

Também foi aprovado na Comissão de Segurança o pedido de Moção de Aplausos aos profissionais da segurança que participaram da operação do caso Lázaro

O bom andamento das buscas e o desfecho do caso Lázaro (foragido da polícia, investigado por mais de 30 crimes nos estados de Goiás, Bahia e Distrito Federal, e que deixou um rastro de violência e crimes) fizeram com que o deputado federal Delegado Antonio Furtado protocolasse o pedido de Moção de Aplauso aos profissionais da segurança que participaram da operação. A solicitação foi levada a votação, hoje (30/06), e aprovada por unanimidade por todos os deputados participantes da comissão. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa