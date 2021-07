Aulas começam no próximo sábado, dia 03, na sede do Grêmio Barra-Mansense de Letras

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Declamação de Poesias do Grêmio Barra-Mansense de Letras (Grebal). Previstas para começar no próximo sábado, dia 03, as aulas, com vagas limitadas, serão ministradas pelo diretor de teatro Paulo Rangel, presidente da entidade. Para participar, os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (24) 9 9912-1975 e solicitar a ficha de inscrição.

Dividido em três módulos, com duração total de seis meses, o curso acontecerá conforme as orientações de distanciamento da OMS, na sede do Grebal, na Av. Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa. Os encontros serão sempre aos sábados, das 14h30 às 16 horas. Segundo Paulo Rangel, aqueles que participarem de todas as aulas receberão certificado de conclusão em Declamação de Poesias.

– Oferecer esse curso gratuitamente para toda a comunidade é o cumprimento do papel social do Grebal. Pois defendemos que a cultura precisa ser mais acessível. Portanto, cabe a nós fazer isso acontecer. Essa é uma excelente oportunidade para aprender as técnicas de declamação de poesias, levando cada um a redescobrir as emoções existentes na poesia, através de exercícios práticos de respiração, entonação e ritmo para maior valorização de todas as nuances de um poema – explicou o diretor de teatro.

Antes da pandemia, duas turmas chegaram a se formar na mesma modalidade, com mais de 40 alunos em apenas uma delas. De acordo com Paulo Rangel, parte desses participantes se tornaram, inclusive, membros efetivos do Grêmio Barra-Mansense de Letras. “Desde então, a forma de declamar nos saraus presenciais no Grebal tomou nova forma. Se tornando mais dinâmico e intensificando a sensibilidade da poesia”, ressaltou.

O presidente do grêmio ainda levanta a possibilidade de formar turma online ou abrir novo horário, pois esse ano as vagas estão reduzidas devido às medidas restritivas de proteção contra o coronavírus. Para mais informações, os interessados também podem entrar em contato pelo telefone (24) 3322-3273.