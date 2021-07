Um jovem, de 20 anos, foi rpeso na tarde desta quinta-feira, com um revólver calibre 338, na Rua 3, no bairro recanto do Sol, em Barra Mansa.

Segundo policiais militares, o jovem foi flagrado saindo do meio de um matagal, quando foi abordado. A arma estava em sua cintura. Além do revólver, os policiais apreenderam com o suspeito uma sacola com 13 pinos de cocaína.

O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde pernaneceu preso. Foto: Divulgação.