Porto Real faz repescagem da vacinação por idade contra a Covid

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real organizou nessa quinta, 1º de julho, a campanha de vacinação contra a Covid-19 no grupo de pessoas com idade em 45 anos ou mais. Já na sexta, 2 de julho, a Secretaria explica que fará a repescagem de vacinação para o grupo de pessoas com a idade a partir dos 45 anos.

A campanha de repescagem acontecerá das 9h às 15h, na Central de Vacinas, acoplada ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, no Centro. A Secretaria ainda reforça que a unidade também funcionará durante o horário de almoço, visando atender as pessoas que não puderam comparecer no horário habitual.

A Secretaria de Saúde solicita que os munícipes se dirijam à USF onde são cadastrados e que fazem acompanhamento, levando os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem ainda não for cadastrado na Rede Pública, também deve ir à USF mais próxima de sua residência para realização do cadastro e assim receber a vacina.